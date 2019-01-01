Авиакомпания UTair внедрила рассадку одиночных пассажиров через одного Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания UTair в целях безопасности изменила правила рассадки пассажиров.

Так, если пассажир не выбрал место заранее, то система автоматически закрепляет за ним при регистрации места через одного — у окна или прохода.

Те, кто летит с семьёй или друзьями, могут выбрать места рядом — при регистрации на сайте авиакомпании или на стойке UTair в аэропорту вылета.

Напомним, UTair осуществляет перелёты из Перми в Сургут и Уфу, в начале июля в список добавятся Тюмень и Анапа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.