Авиакомпания UTair внедрила рассадку одиночных пассажиров через одного
Авиакомпания UTair в целях безопасности изменила правила рассадки пассажиров.
Так, если пассажир не выбрал место заранее, то система автоматически закрепляет за ним при регистрации места через одного — у окна или прохода.
Те, кто летит с семьёй или друзьями, могут выбрать места рядом — при регистрации на сайте авиакомпании или на стойке UTair в аэропорту вылета.
Напомним, UTair осуществляет перелёты из Перми в Сургут и Уфу, в начале июля в список добавятся Тюмень и Анапа.
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