Пермское отделение «Опоры России» совместно с УФНС запускают проект «Налоговый час» для предпринимателей Поделиться Поделиться Твитнуть

На площадке Пермского регионального отделения «Опоры России» еженедельно в дистанционном и очном формате будут проходить встречи со специалистами УФНС России по Пермскому краю. Таким образом будет реализовываться проект «Налоговый час», поясняют в «Опоре России».

«Налоговый час» — это очередной совместный проект Пермского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и УФНС России по Пермскому краю. Ранее для начинающих предпринимателей была проведена образовательная программа «Бизнес-старт», где специалисты налоговой службы помогали участникам определиться с системой налогообложения.

— Предприниматели в период коронавируса оказались в сложном положении. В отделение «Опоры России» обратилось более 700 человек с просьбой помочь в решении их проблем. Большая часть вопросов касается сферы налогообложения: предоставление налоговых льгот, отсрочка по уплате налогов и т. д. Мы выступили с инициативой еженедельно проводить «Налоговый час» с участием представителей УФНС, а также членов «Опоры России». Руководитель УФНС России по Пермскому краю Чулпан Госсамова данную инициативу поддержала, — говорит председатель Пермского отделения «Опоры России» Роман Водянов.

Отметим, что в начале июня, соответствии с приказом руководителя УФНС России по Пермскому краю Чулпан Госсамовой, председателя Пермского отделения «Опоры России» Романа Водянова во второй раз включили в новый состав Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Пермскому краю.

Помимо еженедельного «Налогового часа» предприниматели могут обратиться с вопросами по электронной почте info@opora59.ru или в социальных сетях Пермского отделения «Опоры России». Для удобства все актуальные и насущные для бизнеса вопросы будут публиковаться на официальном сайте oporaperm.ru

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