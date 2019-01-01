Вместо афиши Культурная жизнь на диване с 19 по 21 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Новых трансляций не так много, как раньше: кажется, энтузиазм по отношению к онлайн-просмотрам уже не тот. Рассказываем, что посмотреть и послушать в эти выходные, не нарушая режим самоизоляции: концерт Мадонны, «Мировой день музыки» на канале Mezzo, «Стикс» Гии Канчели с Юрием Башметом и Александром Сладковским, документальный фильм об Акраме Хане и, конечно, же, ретроспективу Дягилевского фестиваля. На закуску — пара событий в офлайне.

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