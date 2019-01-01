Вместо афиши
Культурная жизнь на диване с 19 по 21 июня
Новых трансляций не так много, как раньше: кажется, энтузиазм по отношению к онлайн-просмотрам уже не тот. Рассказываем, что посмотреть и послушать в эти выходные, не нарушая режим самоизоляции: концерт Мадонны, «Мировой день музыки» на канале Mezzo, «Стикс» Гии Канчели с Юрием Башметом и Александром Сладковским, документальный фильм об Акраме Хане и, конечно, же, ретроспективу Дягилевского фестиваля. На закуску — пара событий в офлайне.
-
19 июня StageRussia покажет спектакль «Три сестры» (16+) театра «Красный факел».
-
19 июня, 04:40 (до 20 июня, 03:30). TheatreHD открывает трансляцию оперы «Сила судьбы» (16+) Джузеппе Верди: запись из Met от 1984 года.
-
19 июня, 22:00. Wink покажет концерт Мадонны MDNA World Tour (18+).
-
19 июня, 19:00. Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского продолжит ретроспективу Международного Дягилевского фестиваля (12+). Зрителей ждёт трансляция концерта ансамбля старинной музыки La Tempête.
-
20 июня, 16:00. Яндекс-Эфир покажет «Двенадцать месяцев» (12+) — эксцентричный спектакль, в котором нет никакой дидактики. Это музыкальная комедия, наполненная духом зимних праздников. Герои катаются на коньках, рождественские картинки открывают каждую сцену, а в сюжете самой сказки — чудеса, какие случаются только под Новый год.
-
20 июня, 19:00. Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского в рамках ретроспективы Международного Дягилевского фестиваля (12+) покажет сольный концерт Люка Дебарга (фортепиано).
-
20 июня, 19:00. Medici.TV покажет проект #ДетскаяСуббота medici.kids (0+): Прокофьев, Сен-Санс, Равель, дирижирует Марин Олсоп.
-
20 июня, 20:00. Mezzo Live HD отмечает Мировой День Музыки (0+). Зрители смогут совершить мировое турне в мир классической музыки, джаза и балета; увидят балет «Коппелия» в Большом театре; Mezzoбэкстэйдж: приватный визит в Большой театр России с его директором, Владимиром Уриным; Симфонию №6 П. И. Чайковского под руководством Валерия Гергиева, а также интервью с маэстро.
-
21 июня, 04.30 (до 22 июня, 03:30). TheatreHD транслирует оперу Филиппа Гласса «Эхнатон» (16 +) в эксцентричной постановке Met с участием артистов цирка.
-
21 июня, 10:00. Коми-Пермяцкий национальный драматический театр проведёт онлайн-рубрику «Цитата» (6+). Театр предлагает проверить, сможете ли вы узнать спектакль по тексту оригинальной пьесы?
-
21 июня, 19:00. Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского завершает ретроспективу Международного Дягилевского фестиваля (12+). Зрители увидят концерт фестивального оркестра на закрытии фестиваля 2018 года.
-
21 июня, 19:00. Пермская краевая филармония представит поэму для альта, смешанного хора и оркестра «Стикс» (6+) Гии Канчели, автора музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза». Оркестровая миссия возложена на Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.
-
21 июня, 21:00. Mezzo Live HD продолжает отмечать Мировой День Музыки (0+). Зрители увидят концерт Даниила Трифонова с оркестром под руководством Валерия Гергиева, который исполнит произведения Прокофьева в Мариинском театре; балет «Жизель» в исполнении артистов балета Мариинского театра, а также исполнение считавшейся утерянной «Погребальной Песни» Стравинского.
-
21 июня, 21:00. Medici.TV покажет #ВоскреснаяКлассика (6+): Хатия Буниатишвили играет Листа, Шопена, Прокофьева и Стравинского.
-
22 июня, 06:00. стартует двухчасовой благотворительный фестиваль Red Nose Day Special (18+). С коронавирусом он не связан — фестиваль проходит ежегодно, он состоится уже в шестой раз. Цель мероприятия — собрать деньги для помощи детям, живущим в бедности. В мероприятии будут участвовать не только музыканты, но и актёры (Брайан Крэнстон, Мило Вентимилья) и комики (Рэй Романо, Лилли Сингх).
-
До 23:00 25 июня на TheatreHD можно посмотреть фильм-танец, фильм-притчу, фильм-путешествие «Акрам Хан: родом из Карри-Хауса» (12 +).
-
Ежедневно в «Доме Пастернака» во Всеволодо-Вильве можно увидеть ландшафтную экспозицию «Сад Поэта. Взаимодействие» (0+). Экспозиция включает в себя музыкальные арт-объекты, которые помогут сделать литературный музей доступным для слабовидящих и незрячих посетителей.
-
В рамках Всероссийской акции «Великое кино великой страны» 22 июня в Перми на парковке перед ТЦ «СпешиLOVE» (ул. Спешилова, 114) откроют автомобильный кинотеатр под открытым небом. Все желающие смогут приехать на своем транспорте и бесплатно посмотреть знаменитую ленту Сергея Бондарчука «Судьба человека» (12+). Въезд машин на территорию автокинотеатра будет осуществляться по предварительной регистрации на Таймпэд.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.