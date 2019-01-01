Пермяк погиб на пожаре в ангаре на ул. Промышленной Поделиться Поделиться Твитнуть

Утром 19 июня 2020 года в МЧС поступило сообщение о пожаре на крыше здания ангарного типа на ул. Промышленной в Перми.

По прибытии к месту в вызова пожарных подразделений площадь горения составляла 350 кв. м.

Пожарные эвакуировали 12 человек. В ходе тушения обнаружен мужчина без признаков жизни.

В ликвидации пожара приняли участие 57 человек, 21 единица техники, в том числе от МЧС 46 человек личного состава, 16 единиц техники. В настоящее время пожар локализован, угрозы населению нет.

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