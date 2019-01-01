Долги по зарплате в Пермском крае снизились на 35% Поделиться Поделиться Твитнуть

Долги по зарплате на предприятиях Прикамья по состоянию на 1 июня снизились до 12,7 млн руб. Это минимальный показатель с начала года. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на Пермьстат.

За прошедший месяц сумма просроченной задолженности уменьшилась на 35%. Большая часть долгов приходится на организации транспорта — 53,2% от общей суммы задолженности.

Всего зарплата в Пермском крае официально не выплачивается 413 сотрудникам, в расчёте на одного работника задолженность составляет 30,9 тыс. руб. Самые большие долги по зарплате зафиксированы в Березниках — 6,7 млн руб.

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