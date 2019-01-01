«ВСМПО-Ависма» смогла получить положительное заключение Главгосэкспертизы на реконструкцию площадки в Пермском крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию отделения электролиза корпорации «ВСМПО — Ависма». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектной документацией предусмотрена реконструкция отделения электролиза на промышленной площадке ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» в городе Березники Пермского края. Реконструируемое отделение будет производить хлор, необходимый для получения тетрахлорида титана. Проектная мощность отделения электролиза составляет 30 тыс. тонн продукции в год.

На площадке отделения электролиза будут размещены производственные и инженерно-технические здания и сооружения, в том числе технологические эстакады, помещения для хранения исходного химического сырья и приготовления растворов реагентов. Также здесь будут сооружены объекты водоподготовки и нейтрализации сточных вод, дизель-генераторная установка и другие. Кроме того, в ходе реализации проекта будут реконструированы корпуса электролизного и опытного цехов. Для транспортных связей здесь проложат внутриплощадочную автомобильную дорогу и пожарный проезд с площадкой для разворота.

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