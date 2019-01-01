«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс для защиты прав работников «на удалёнке» Поделиться Поделиться Твитнуть

Поправки в ТК внесли на рассмотрение нижней палаты парламента 16 июня. Законопроект, регламентирующий дистанционную работу, обсуждали на онлайн-брифинге партии, сообщает прес-сслужба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

В документе закрепляются три основных вида удалённой работы — постоянная, временная и комбинированная. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на удалёнку, но при этом такой формат не был закреплён в законе. Комбинированная дистанционная занятость подразумевает чередование работы из офиса и из дома. Раньше эти понятия в Трудовом кодексе закреплены не были.

Ряд других норм коснётся взаимоотношений между сотрудником на удалёнке и работодателем. В частности, им предлагается вести электронный документооборот. При этом не нужна электронная подпись — авторы законопроекта отметили, что её оформление стоит достаточно дорого. Работник и его руководитель будут договариваться о способе верификации сообщений. Не отменяются и бумажные документы — их можно будет использовать, если обеим сторонам это удобно.

Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, законопроект партии помогает защитить интересы дистанционных сотрудников. Например, из Трудового кодекса убираются отдельные основания для их увольнения по инициативе работодателей. Андрей Исаев подчеркнул, что зачастую среди них встречались «экзотические» — например, изменение вида деятельности.

«Тогда, когда официально в стране было 30 тыс. дистанционных работников, это, возможно, и было приемлемо. Однако теперь их миллионы — поэтому мы предложили применять к увольнению удалённых сотрудников общие основания», — сказал первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме.

Кроме того, при переводе на временную удалённую занятость зарплата сотрудников, согласно законопроекту, будет сохраняться. Все локальные нормативные акты будут принимать с учётом мнения работников. Кроме того, у тех, кто работает «на удалёнке», появится право быть офлайн — выполнение всех заданий за рамками оговорённого рабочего времени должно будет оплачиваться сверхурочно.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов отметил, что в Трудовом кодексе не должно быть двойных толкований, все нормы должны быть понятны и юридически выверены. «В частности, для нас было важным исключить подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. Мы это наблюдали при рассмотрении ряда обращений», — сказал он.

Поскольку трудовое законодательство затрагивает интересы около 75 млн человек, «Единая Россия» организует общественное обсуждение изменений в закон в регионах.

«Мы хотим, чтобы каждый мог внести свои идеи, сделать свои предложения и сделать соавторами этого документа миллионы наших граждан. Нам также важно получить обратную связь от каждого региона», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Так как законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумы, все предложения регионов, которые соберут отделения партии, будут учтены ко второму и третьему чтениям.

«Мы предложим нашим региональным отделениям организовать обсуждение внесённого нами законопроекта, привлечь к дискуссии местные объединения профсоюзов, работодателей. Не менее важно обсудить наш законопроект в региональных парламентах», — отметил Андрей Турчак.

В партии рассчитывают, что новые нормы заработают с 1 января 2021 года.

«До (летних парламентских) каникул мы (законопроект) принимаем в первом чтении. После этого он уходит на обсуждение в регионы — это закон совместного ведения, позицию должны сформулировать региональные парламенты. В осеннюю сессию — второе и третье чтения. Мы хотим, чтобы с 1 января 2021 года он заработал», — сказал Андрей Турчак.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев: «В рамках поручения регионам отделение партии «Единая Россия» в Пермском крае организует обсуждение законопроекта, защищающего права работника «на удалёнке». К дискуссии будет привлечён депутатский корпус региона, экспертное сообщество. Пандемия коронавируса поспособствовала тому, что законодательно будут отрегулированы значимые вопросы, касающиеся прав работников «на удаленке». Сейчас самое важное — защитить права, интересы и благополучие людей».

Напомним, «Единая Россия» занимается разработкой поправок более года. К работе над ними привлекали специалистов в области трудового права, которые, в частности, анализировали международный опыт. 1 мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил ускорить работу над законопроектом из-за обострившихся на фоне пандемии противоречий в действующем законодательстве. К первому чтению документ подготовили за полтора месяца.

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