Ольга Иванова «Промобот» поставит в больницы США 400 терминалов для измерения температуры Поделиться Поделиться Твитнуть

В течение восьми месяцев пермская компания «Промобот» поставит на территорию США 400 терминалов «Термоконтроль». Соотвествующий договор заключён с американской компанией Wenger Medical, специализирующейся на поставках медицинского оборудования в госпитали и клиники на восточном побережье США.

«Термоконтроль» — это автономные терминалы, бесконтактно измеряющие температуру тела человека за 5 секунд с погрешностью 0,2 градуса.

По словам директора по развитию компании «Промобот» Олега Кивокурцева, «Термоконтроль» обеспечивает сохранность полученных данных, которые фиксируются на специальном веб-сервисе. Также все результаты могут быть внедрены в систему безопасности. Поэтому благодаря терминалу можно отслеживать температуру тела людей и, как следствие, находить потенциально заражённых посетителей через турникет.

Кроме того, ещё около 100 терминалов планируется отправить в Европу.

Напоминаем, что терминалы «Промобота» установлены в 17 медицинских учреждениях Пермского края, где лечат заболевших коронавирусом. Также терминалы установлены на автобусном и железнодорожном вокзалах.





«Промобот» — пермская компания, создающая автономных роботов. Они трудятся в МФЦ, музеях, различных социальных учреждениях.

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