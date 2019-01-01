Дмитрий Махонин принял участие в заседании Совета ПФО по поддержке малого и среднего бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

17 июня состоялось заседание Совета Приволжского федерального округа под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В ходе работы совета была тема реализации мер, направленных на восстановление и развитие малого и среднего предпринимательства, сообщает сайт губернатора и правительства Прикамья.

В работе совета приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов России Антон Силуанов, заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, главы всех приволжских регионов и руководители институтов развития.

В ходе заседания Игорь Комаров рассказал о негативном влиянии на экономику и социальную сферу пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. По словам полпреда, особенно тяжело пришлось малому и среднему бизнесу, в котором в регионах округа занято более 3,5 млн человек, около 12% населения. По данным исследований, в период карантина не работали более половины организаций МСП.

В ходе совещания обсуждались меры оказания помощи наиболее пострадавшим отраслям экономики. В частности, были подняты вопросы внедрения прямой безвозмездной помощи субъектам МСП, льготного кредитования, реструктуризации кредитов, предоставления отсрочек, снижения ставок и освобождения от налогов, страховых взносов, арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом. Особо отмечено, что регионах ПФО действует также и комплекс мер нефинансового характера.

В то же время нерешённым остаётся ряд вопросов. Ощущается недостаток информационной работы по разъяснению предпринимателям возможностей, правил и условий получения отдельных мер государственной поддержки, в том числе вновь вводимых. Кроме того, отмечается ограниченность по времени предоставления либо по объёму отдельных наиболее востребованных мер финансовой поддержки.

Игорь Комаров отметил, что со стороны федерального центра приняты существенные меры финансовой помощи региональным бюджетам. Их общий объём для ПФО составил около 80 млрд руб.

Напомним, в Прикамье по инициативе главы региона Дмитрия Махонина в дополнение к федеральным приняты и реализуются три пакета мер поддержки. Они включают в себя механизмы налогового и финансового стимулирования бизнеса, меры по сохранению занятости организациям из пострадавших отраслей.

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