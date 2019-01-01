Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пять выпускников хореографического училища пополнили пермскую балетную труппу Также танцовщики отправились в Санкт-Петербург, Владивосток и Петрозаводск Поделиться Поделиться Твитнуть

В балетной труппе Пермского театра оперы и балета пять новых артисток — выпускницы Пермского хореографического училища. Екатерина Лебедева, Вероника Некрасова и Диана Курцбах претендуют на сольные партии, а Анастасия Беляева и Алёна Морозова — перспективные артистки кордебалета.

Все пятеро — отличницы, первые три должны были участвовать в «Арабеске» и, возможно, ещё примут в нём участие, если конкурс пройдёт осенью. Вероника Некрасова — бронзовый призёр конкурса молодых артистов балета «Русский балет» под руководством Юрия Григоровича.

Остальные выпускники училища получили приглашения в различные театры России.

Самая большая группа — семь человек — уезжает во Владивосток, чтобы работать на Приморской сцене Мариинского театра. Четверо танцовщиков едут в Чебоксары, по двое — в Самару и в Петрозаводск.

Трое выпускников отправятся в Санкт-Петербург, в Театр балета имени Леонида Якобсона: это Валерия Штыряева, Виктория Ханжина и дипломант «Арабеска-2018» Вячеслав Спильчевский, которого многие считают самым многообещающим выпускником этого года.

Директор Пермского хореографического училища Дарья Соснина очень сожалеет, что в этом году училище не смогло представить достижения выпускников и учащихся в традиционном отчётном концерте. Из-за эпидемии коронавируса все студенты были отпущены по домам ещё 19 марта и дипломные оценки получали по сумме прежних достижений.

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