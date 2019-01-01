Евгения Пастухова журналист Члены избирательных комиссий в рамках общероссийского голосования будут ходить по домам в медицинских халатах и защитных экранах Участки обеспечат антибактериальными ковриками Поделиться Поделиться Твитнуть

Для проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в избиркомы Пермского края доставят почти 2 млн масок и столько же пар перчаток и одноразовых ручек, 60 т антисептиков, более 700 тыс. антибактериальных салфеток. Кроме того, пошито почти 70 тыс. медицинских халатов, изготовлено более 15 тыс. защитных экранов для лица.

Участки будут обеспечены 1800 бесконтактных термометров и антибактериальных ковриков. Накануне дня голосования а также после него помещения всех участков будут полностью продезинфицированы.

«Основной акцент в проведении общероссийского голосования сегодня сделан на безопасности всех участников этого процесса. Поэтому предпринимаемые комиссиями меры нацелены на обеспечение именно таких условий голосования как на участке, так и на дому или придомовых территориях», — пояснил председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин.

Часть масок, ручек и перчаток предназначается участникам голосования — этот набор будут вручать при входе. Защитные экраны и халаты наденут сами члены комиссий, при этом халаты они должны будут надевать при голосовании «на дому» (которое впервые будет проводиться бесконтактно). При входе на участки будет возможность обработать антисептиками руки и обувь.

В помещениях будут созданы все условия для поддержания дистанции между людьми. Участки продезинфицируют, «разведут» потоки входящих и выходящих, организуют проветривание помещений, уберут шторки с кабинок. Кроме того, будут устранены непосредственные контакты с документами — паспортами и реестром избирателей.

Члены комиссий также прошли тестирование на COVID-19, положительных случаев не было выявлено.

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