Церковь Преображения в Хохловке отреставрируют за 14,2 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевые власти объявили аукцион на реставрацию Церкви Преображения в Хохловке.

Максимальная цена контракта составляет 14,2 млн руб., реставрационные работы должны быть завершены до конца 2021 года. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

В частности, планируется восстановить фундамент храма, полы, западную лестницу, заменить пришедшие в негодность бревна сруба, чердачного перекрытия и крыши. Также деревянная постройка будет обработана защитным составом от огня и биопоражений.

Храм Преображения является одним из старейших памятников в Хохловке и одной их старейших деревянных построек, сохранившихся в Пермском крае. Церковь была возведена в селе Янидор Чердынского уезда ещё во времена Петра I — в начале 18 века. В 1984-85 годах её перевезли на территорию музея Хохловка.

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