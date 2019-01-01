Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Министерство культуры Пермского края распределило гранты Поделиться Поделиться Твитнуть

Распределены гранты в рамках проектной линейки «Возрождение исторической памяти» за второй квартал 2020 года. На конкурс поступило 19 заявок, из которых эксперты рекомендовали министерству культуры Пермского края финансово поддержать 10.

Мемориальный ботанический сад имени Г. А. Демидова победил в конкурсе с проектом «Соликамский Эдем». В преддверии 590-летия Соликамска ботанический сад создаст научно-популярный фильм о формировании Г. А. Демидовым в XVIII в. уникальной коллекции растений на территории Соликамска, которая очень быстро «переросла» в ботанический сад. Премьера фильма планируется на 22 августа 2020 года — в День города — на территории сада.

Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник получил поддержку проекта «Кунгур Агеевых», который предполагает издание книги воспоминаний Валерии Агеевой, дочери известных в начале ХХ века кунгурских меценатов и общественных деятелей, и создание стационарной экспозиции «Кунгур Агеевых» в Музее истории купечества. Кроме того, проект предусматривает организацию различных экскурсий, лекций и других тематических мероприятий, а также научную конференцию, приуроченную к открытию экспозиции.

Поддержку экспертов также получил проект Централизованной библиотечной системы Кунгура «Читаем Рябинина — слушаем Рябинина». Сотрудники библиотеки займутся созданием аудиокниги — сборника рассказов «У бабушки, у дедушки» одного из знаменитейших советских писателей-натуралистов, уроженца Кунгура Бориса Рябинина. Как отмечают идейные вдохновители проекта, эта книга — настоящий учебник для детей по изучению истории города в 1920-е годы. Аудиоматериалы будут размещены на сайте «Литературная карта Кунгура».

Историко-архивный музейный центр «РЕТРОспектива» получит грант на реализацию творческого проекта «Пермь — Прага. 1945». Согласно заявке, в Пермском краеведческом музее на основе документов ветеранов Великой Отечественной войны, воевавших в рядах Уральского добровольческого танкового корпуса, из фондов Пермского краеведческого музея и фотодокументов из Военно-исторического архива в Праге будет создана выставка «Наши в Праге». В рамках проекта предполагается создание документально-просветительского фильма «Пермь — Прага». Главными героями фильма станут медсестра полевого госпиталя, автор известных фронтовых дневников пермячка Любовь Буткевич и танкист Чехословацкой танковой бригады герой ЧССР Рудольф Ясиок, живший до войны в Очёре.

Березниковский «Телевидеоцентр» получит грант на реализацию проекта «Здравствуйте, мои родные». Любой желающий сможет прочитать в эфире телеканала «Своё ТВ» письмо, которое пришло с фронта в годы Великой Отечественной войны, и поделиться рассказом о родном человеке. Всего в течение 2020 года в эфире телеканала выйдет 20 серий, каждая продолжительностью 3—5 минут.

Пермская региональная общественная организация по продвижению культурных и молодёжных проектов «КАМВА» получит поддержку создания сборника аудиосказок народов Пермского края «Пермские сказки».

Кроме того, эксперты предложили минкульту поддержать проекты:

— «Заводы Верхнекамья» «Березниковского рабочего»;

— «Я помню и горжусь!» Косинской централизованной библиотечной системы;

— «Память убитых нетленна» Кочёвского центра развития культуры;

— «Письма в воздухе» Дома культуры имени Л. И. Бэра (Горнозаводск).

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