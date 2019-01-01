В Прикамье объявлено штормовое предупреждение из-за пожарной опасности Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в связи с высокой пожарной опасностью (4-й класс из 5) объявлено штормовое предупреждение. Об этом сегодня сообщает ВЕТТА со ссылкой на МЧС.

Штормовое предупреждение будет действовать на территории края 18—20 июня. Краевым властям рекомендовано провести ряд мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и происшествий. Жителей Пермского края спасатели просят не разводить костры и печи.

Напомним, пожарная опасность — это условия погоды, при которых весьма велика вероятность возгорания травы, торфяников и лесных массивов, а также легковоспламеняющихся материалов. На сегодняшний день с момента начала пожароопасного сезона в Прикамье вблизи леса уже обнаружено 30 возгораний

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