Волонтёр-вожатый Добровольцы «Единой России» помогут с организацией детского досуга летом Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Пандемия коронавируса и связанные с этим ограничения помешали организовать детям полноценный отдых в лагерях. По словам вице-премьера правительства Пермского края Татьяны Абдуллиной, акцент сделали на дистанционных форматах, но удержать детей дома, особенно в тёплые дни, оказалось очень сложно.

И уже есть печальная статистика по гибели или пропаже ребят, оказавшихся этим летом предоставленными самим себе. Поэтому власти вместе с общественными организациями подготовили несколько проектов, направленных на то, чтобы в прямом и переносном смысле занять школьников. Один из них реализуется совместно с Центром занятости: дети смогут поработать, если захотят.

Кроме того, правительство подготовило и согласовало с Роспотребнадзором проект «Ребята нашего двора». Он предполагает нахождение детей в микрогруппах до пяти человек продолжительностью не более трёх часов. В нём примут участие 13 муниципальных образований. Татьяна Абдуллина добавила, что одним проектом власти не ограничатся.

В целом, по её словам, за лето будет проведено множество мероприятий, в которых примет участие около 26 тыс. детей. Иными словами, проектов будет больше. «Проблема в том, что, поскольку речь идёт только о микрогруппах, потребуется больше взрослых, чтобы находиться рядом с детьми. Мы планируем привлечь порядка 3400 педагогов, тренеров, инструкторов и вожатых, но потребность сегодня гораздо выше. Нам не хватает ещё порядка 1000 волонтёров», — заявила вице-премьер. И обратилась с предложением реализовать проект по летней занятости с привлечением волонтёрского центра «Единой России» по оказанию помощи гражданам.

Напомним, волонтёрский центр начал свою работу с 24 марта. В муниципалитетах организована работа 52 местных штабов. За два с половиной месяца работы от жителей поступило порядка 61 тыс. обращений, из которых волонтёры взяли в работу более 12 тыс. На сегодня в волонтёрском центре насчитывается порядка 800 добровольцев.

Татьяна Абдуллина, заместитель председателя правительства Пермского края:

— Работа волонтёрского центра «Единой России» в Пермском крае показала, что это огромный и важный ресурс, который действительно помог нам и в работе с пожилыми людьми, и в доставке продуктов, и в решении многих важных вопросов. Поэтому сегодня, когда у нас сложилась непростая ситуация с занятостью детей, мы понимаем, что это тот важный ресурс, который может нам помочь. И нам важно, чтобы вместе с нашими детьми были уже состоявшиеся волонтёры, ребята, которые уже имеют практику волонтёрской деятельности.

В рамках видеоселектора с местными волонтёрскими штабами другую инициативу, направленную на то, чтобы «занять» детей на придомовых территориях, представил депутат Пермской гордумы, координатор федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в ПФО Василий Кузнецов. Причём в перспективе проект, который называется «Дворовый тренер-волонтёр», может (и должен) быть распространён на людей всех возрастов. Готовить «дворовых тренеров-волонтёров» будут на базе Центра тестирования ГТО (ул. Танкистов, 19) лучшие специалисты. И подготовка будет идти не только по спортивной линии, но также их научат оказывать первую медицинскую помощь. Первыми в проект войдут Мотовилихинский и Индустриальный районы, затем он распространится на весь город, а позже — на весь край. Занятия будут проходить на городских спортплощадках и мини-стадионах с помощью доступного спортивного оборудования. Кроме того, все волонтёры будут обладать навыками приёма нормативов ГТО.

Василий Кузнецов, координатор федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» в ПФО:

— У физкультуры по месту жительства гораздо более широкие задачи, чем просто у физической активности или занятий спортом. Это форма реализации эффективной социальной политики. И мы сегодня говорим о привлечении волонтёров для того, чтобы организовать полезный досуг всем категориям населения. Говорим, что в наших дворах возникают новые группы по интересам. А волонтёры, понимая в том числе свои задачи и будучи активными людьми, уже зарекомендовали себя во время пандемии.

Координатор волонтёрского центра «Единой России», член Генсовета партии Елена Савельева отмечает, что добровольческое движение в Пермском крае изначально ориентировалось на помощь людям старшего возраста. Но времена меняются, и надо идти дальше. Работа продолжится в ином формате вместе с правительством Пермского края. И озвученные Татьяной Абдуллиной и Василием Кузнецовым проекты, по её словам, являются «очень мощным инструментом развития волонтёрского движения в нашем регионе под эгидой партии «Единая Россия».

Елена Савельева, координатор волонтёрского центра «Единой России» в Пермском крае:

— Благодаря проекту «Детский спорт», который реализуется сегодня в Пермском крае, мы сможем вовлечь в наше движение ещё большее количество ребят, которые смогут усилить нашу добровольческую армию. Проект «Дворовый тренер-волонтёр» направлен на поддержку ребят, которые хотят получить и передавать этот опыт малышам. Но вместе с тем мы сможем занять детей, которые сегодня, к сожалению, предоставлены сами себе во дворах. Но спорт — это сила, это жизнь. У нас всё получится.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.