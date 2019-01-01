В Прикамье на два месяца продлены сроки реализации свидетельств по программе «Молодая семья» Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 17 июня, на заседании регионального правительства принято решение о продлении в Прикамье срока реализации свидетельств программы «Молодая семья». Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Данное решение принято в связи с действием ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Многие получившие сертификаты не смогли воспольззоваться ими из-за введённого режима самоизоляции.

Теперь воспользоваться уже одобренной господдержкой на 10% молодые семьи смогут в течение восьми месяцев (ранее сертификат имел срок действия в полгода), госоддержкой на оплату 30—35% — до девяти месяцев (ранее — до семи месяцев). Сроки реализации сертификатов продлены для семей, получивших документы в период с 1 февраля до 5 мая этого года.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— За 2020—2022 годы денежные средства, которые будут направлены по программе, составляют порядка 3,5 млрд руб. Это позволит сократить срок нахождения в очереди примерно в два раза, он будет составлять три-четыре года. Благодаря этому для почти 7000 семей жилищная проблема будет решена, что является достаточно неплохим показателем.

По словам министра соцразвития Пермского края Павла Фокина, сегодня в крае в очереди на получение господдержки в рамках программы состоят более 8,5 тыс. семей.

За минувшие три года, с 2017 по 2019 год на реализацию программы «Молодая семья» было направлено 1,4 млрд руб. Это позволило более трём тысячам семей приобрести жильё.

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края:

— Текущий объём финансирования позволит существенно сократить период ожидания в очереди. Если раньше семьи стояли в очереди и восемь, и 10 лет, то с 2020 года этот показатель будет составлять три-четыре года.

Глава региона обратил внимание на то, что в ряде муниципалитетов края есть заметные отставания от графика выдачи сертификатов. «Мы на Совете глав в феврале уже говорили, что работа не везде налажена надлежащим образом. За это время ряд муниципалитетов подтянулся, но всё равно есть над чем работать», — сказал глава региона.

Программа по улучшению жилищных условий «Молодая семья» реализуется в Прикамье с 2002 года. Тогда она была единственной возможностью для молодых семей улучшить жилищные условия. Несмотря на то что появились новые меры поддержки, «Молодая семья» продолжает действовать.

Размер социальной выплаты составляет 35% и 10% средней стоимости жилья. Только в Пермском крае у семей, которые ранее стояли в очереди и вышли из программы по возрасту, есть возможность получить сертификат на 10%.

В цифрах эти показатели на семьи из четырёх человек составляют 827 620 руб. и 234 274 руб. соответственно. Помимо этого, при рождении нового ребёнка в семьях-участниках федеральной программы дополнительно выплачиваются средства в размере 5% (109 130 руб.), а в семьях-участниках региональной программы — 100% от основной выплаты.

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