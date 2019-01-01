Самолёт с неисправностью совершил посадку в Перми
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Пассажирский самолёт приземлился в Перми с неисправностью на борту. Об этом сообщает ТАСС.
«Самолёт SSJ-100 следовал из Москвы в Пермь, незадолго до посадки экипаж доложил о технической неисправности на борту. Самолёт приземлился благополучно. Пострадавших нет», — сказал источник.
На борту находились 45 пассажиров и пять членов экипажа. Сейчас самолёт осматривают технические службы.
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