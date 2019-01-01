В Перми вновь открывается набережная
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Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил об открытии набережной Камы для прогулок с 18 июня.
«Будут работать кафе в режиме навынос, туалеты, но детские площадки по-прежнему будут закрыты», — уточнил Самойлов.
Также с 18 июня начинается запуск фонтанов в городе. Первыми заработают фонтаны на эспланаде, но в статическом режиме без представлений.
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