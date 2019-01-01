Власти Краснодарского края отменили карантин для туристов Поделиться Поделиться Твитнуть

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о смягчении контроля за приезжающими в регион туристами в эфире телеканала «Россия 1».

Так, с 21 июня туристы будут освобождены от двухнедельного карантина. При этом проверка температурного режима и сдача теста на коронавирус сохраняется. Кроме того, прибывающие должны будут уведомлять о том, куда они направляются.

По словам Кондратьева, пляжный отдых на курортах региона будет организован по всем требованиям Роспотребнадзора. Он добавил, что особое внимание будет уделено соблюдению дистанции.

«Если же, несмотря на все меры предосторожности, в каком-либо санатории появится локальная вспышка, будет выявлен больной коронавирусной инфекцией, то этот санаторий станет обсерватором», — заявил губернатор.

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