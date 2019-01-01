Перекрёсток улиц Революции и Куйбышева будет закрыт с 11 июля до 30 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

С 11 июля реконструкция улицы Революции начнётся на новом участке — на пересечении с улицей Куйбышева. В связи с этим движение на перекрёстке будет закрыто.

Ранее работы шли на пересечении улиц Революции и Сибирской. Здесь ограничение движения будет снято 10 июля.

Работы на пересечении улиц Революции и Куйбышева будут идти до 30 сентября. Объезд закрытого участка будет возможен по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Луначарского, Механошина.

Напомним, в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырёхполосное движение по две полосы в каждую сторону, обустроены трамвайные пути.

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