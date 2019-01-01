Краевые власти не отказались от проведения парада Победы Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках заседания правительства Пермского края врио губернатора Дмитрий Махонин заявил о планах провести парад Победы. Его сроки пока не обозначены.

«Дату парада мы определим позже, исходя из консультаций с Роспотребнадзором. Парад будет проведён, сомнений нет», — отметил Дмитрий Махонин.

Напомним, парад в Москве пройдёт 24 июня. Ранее краевые власти допускали проведение парада в Перми 3 сентября.

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