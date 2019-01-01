Три чиновника Чусовского округа находятся на карантине из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках заседания правительства Пермского края глава Чусовского городского района Сергей Белов отчитался о реализации программы «Молодая семья». Он отметил, что процесс перечисления пособий для улучшения жилищных условий застопорился из-за изменения списка кандидатов в связи с тем, что люди покидают территорию, не найдя работы.

Кроме того, волокита возникла из-за того, что три чиновника из соответствующего отдела находятся на карантине из-за выявленной коронавирусной инфекции. Глава территории рассчитывает, что они вернутся к исполнению обязанностей на следующей неделе.

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