За наш «Город трудовой доблести»!

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На площадке Пермского краевого совета профсоюзов прошло первое заседание оргкомитета по проведению кампании в поддержку присвоения Перми звания «Город трудовой доблести». Председателем оргкомитета избран председатель крайсовпрофа Михаил Иванов, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Напомним, что в марте депутаты Законодательного собрания поддержали эту инициативу, правительство Пермского края выпустило соответствующие распоряжения, глава региона их подписал, и ходатайство направлено президенту. Российская академия наук одобрила заявку.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев: «Сейчас нужна общественная кампания в поддержку. Тому есть две важные причины. Во-первых, Федерация внимательно смотрит, насколько сами жители того или иного города заинтересованы в присвоении почётного звания. И это в немалой степени влияет на решение. Во-вторых, такая кампания с участием общественных организаций, СМИ, партии «Единая Россия», научных работников и многих других — это отличная возможность рассказать пермякам, прежде всего подрастающему поколению, о героизме и подвиге города и его жителей, а также возможность сказать «спасибо» труженикам тыла, которые ковали Победу в Перми».

Оргкомитет одобрил инициативу продолжения сбора подписей на пикетах во время общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля.

Координатор проекта партии «Единая Россия» «Историческая Память» в Пермском крае, директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов: «Говоря сейчас о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести», можно с уверенностью заявить, что подвиг людей, которые здесь работали, не менее важен, чем подвиг тех, кто воевал на фронте. В годы Великой Отечественной войны все предприятия Перми были переориентированы на нужды военного времени и внесли существенный вклад в Победу. Всего в годы войны 11 орденами было награждено девять предприятий, при этом завод №172 им. Ленина был награждён тремя орденами».

Оргкомитет принял обращение к жителям Перми с призывом поддержать инициативу и проголосовать за присвоение городу высокого звания.

На сайте https://запермь.рф инициативу поддержали более 115 тыс. жителей Пермского края, и более 3 тыс. подписей собрали активисты «Молодой Гвардии» в ходе пикетов в марте в оживлённых местах города.

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