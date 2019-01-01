По иску прокурора Управтодор организовал ремонт подъезда к Перми от Нытвы Поделиться Поделиться Твитнуть

Нытвенский районный суд Пермского края рассмотрел иск прокурора района к ФКУ «Управление автомобильных дорог «Прикамье» с требованием о приведении автомобильной дороги федерального значения «Подъезд к Перми от автомобильной дороги М-7 «Волга» в нормативное состояние.

Основанием для обращения в суд явилось ненадлежащее состояние дорожного полотна (ямы, просадки, пучины), что приводило к затруднению движения и многочасовым пробкам по данному участку.

Вместе с этим прокурором заявлены обеспечительные меры о незамедлительном устранении наиболее серьёзных повреждений участка 440-445 км трассы М-7 «Волга».

По итогам рассмотрения иска требования прокурора были удовлетворены. Незамедлительно ответчиком начато проведение восстановительных работ. Исполнить в полном объёме судебное решение собственник дороги обязан до 31 августа 2020 года.

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