Юрий Трутнев сменил Дмитрия Медведева на посту главы комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока Поделиться Поделиться Твитнуть

Юрий Трутнев

Константин Долгановский

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назначен председателем правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В составе комиссии — главы Минтруда, Минпросвещения, Минкультуры, Минспорта, Минздрава и Минобрнауки. Также членами комиссии стали глава Росреестра Олег Скуфинский, врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Ответственным секретарём назначен начальник управления развития приоритетных территорий правительства РФ Владислав Половинка.

Состав президиума комиссии будет утверждён в течение недели. Первое заседание намечено на 19 июня.

Ранее эту комиссию возглавлял бывший глава правительства Дмитрий Медведев, а Юрий Трутнев был его первым заместителем.

Согласно постановлению правительства, на заседании президиума комиссии будут рассматриваться вопросы социально-экономического развития Дальнего Востока и вопросы развития рыбохозяйственного комплекса. Ранее эти темы обсуждались на заседании соответствующих подкомиссий, теперь они упразднены.

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