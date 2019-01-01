Hh.ru: в Пермском крае оживает частный бизнес Поделиться Поделиться Твитнуть

Количество вакансий от индивидуальных предпринимателей в мае в Пермском крае увеличилось на 119% по сравнению с апрелем и на 2% по сравнению с мартом. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

В целом с марта по май индивидуальные предприниматели региона разместили на hh.ru на 8% больше предложений о работе, чем за аналогичный период 2019 года, в абсолютных цифрах это 5,5 тыс. вакансий. В мае на одного частного предпринимателя в среднем приходилось семь вакансий.

С другой стороны, число вакансий от малых и средних предприятий за три весенних месяца в регионе составило 3,6 тыс. и 1,1 тыс. соответственно. Это на 17% и 29% меньше, чем в марте — мае 2019 года. Одна компания из малого бизнеса в среднем разместила в мае две вакансии, а в сегменте среднего бизнеса — три.

Сильнее всего рынок вакансий в секторе малого и среднего бизнеса в Пермском крае сократился в апреле — в этом месяце количество вариантов занятости от МСБ в общей сложности не превысило 1,1 тыс., что на 50% ниже, чем в марте 2020 года, и на 47% меньше, чем в апреле 2019 года.

Самыми востребованными этой весной в сегменте малого и среднего бизнеса России стали менеджеры по продажам, менеджеры по работе с клиентами, бухгалтеры, торговые представители и продавцы-консультанты. Что касается отраслей компаний, которые в марте — мае 2020 года чаще искали сотрудников на hh.ru, то это предприятия из сфер ИТ и интернета, строительства и недвижимости, розничной торговли, товаров народного потребления, а также услуг для бизнеса.

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