В Пермском крае разрешили посещение кладбищ Поделиться Поделиться Твитнуть

В указ губернатора о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции внесены изменения. Согласно документу, снимаются временные ограничения на посещение кладбищ на территории края. Соответствующее решение — о посещении родственных могил — ранее утвердил оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По поручению главы региона Дмитрия Махонина администрация Перми возобновила работу автобусного маршрута №46 «Пермский академический Театр-Театр» — «Северное кладбище».

Для обеспечения социальной дистанции на линии будут работать пять автобусов. Интервал движения составит 15 минут. В дальнейшем, исходя из показателей пассажиропотока, расписание будет корректироваться. Рейсы будут осуществляться в будни и выходные.







По предложению главы Перми Дмитрия Самойлова рассматривается также вопрос об открытии набережной Камы для прогулок. Разрабатывается план мероприятий по контролю численности посещений и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

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