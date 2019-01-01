В Пермском крае разрешили посещение кладбищ
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В указ губернатора о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции внесены изменения. Согласно документу, снимаются временные ограничения на посещение кладбищ на территории края. Соответствующее решение — о посещении родственных могил — ранее утвердил оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По поручению главы региона Дмитрия Махонина администрация Перми возобновила работу автобусного маршрута №46 «Пермский академический Театр-Театр» — «Северное кладбище».
Для обеспечения социальной дистанции на линии будут работать пять автобусов. Интервал движения составит 15 минут. В дальнейшем, исходя из показателей пассажиропотока, расписание будет корректироваться. Рейсы будут осуществляться в будни и выходные.
По предложению главы Перми Дмитрия Самойлова рассматривается также вопрос об открытии набережной Камы для прогулок. Разрабатывается план мероприятий по контролю численности посещений и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.
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