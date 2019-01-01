Наталья Тимофеева журналист Доля безналичной оплаты в общественном транспорте Перми составила 53% Депутаты гордумы указали мэрии на неверные прогнозы по доле платежей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вчера, 16 июня, на заседании комитета Пермской городской думы по экономическому развитию начальник департамента транспорта мэрии Анатолий Путин рассказал, как введение транспортных карт и тарифного меню повлияло на структуру доходов от оплаты проезда в общественном транспорте Перми.

По словам чиновника, в первом квартале 2020 года количество пассажиров на маршрутах, выручка от которых направляется в бюджет города, составила 12,7 млн человек, или в среднем 4,2 млн человек в месяц. «В январе преимущественно оплата проезда совершалась за наличный расчёт (67%). После введения тарифного меню и проездных документов доля безналичной оплаты начала существенно увеличиваться и к концу марта выросла с 25% до 53%», — сообщил Анатолий Путин.

По плану, доходы от оплаты проезда и продажи проездных в первом квартале должны были составить 437 млн руб. Но по факту в бюджет поступили лишь 325 млн руб. В результате выполнение плана по доходам в целом составило 75%.

Первой причиной снижения доходной части в первом квартале, по словам Анатолия Путина, стало то, что в части доходов от реализации проездных документов было предусмотрено поступление 85 млн руб. Это цифра формировалась из предположения, что доля пассажиров, пользующихся проездными картами, составит 10% пассажиров. По факту за первый квартал популярность проездных документов сформировалась существенно ниже данной суммы и составила 0,2%. Соответственно, запланированный объём средств в бюджет не поступил.

Вторая причина снижения доходной части связана с введением противоэпидемиологических мероприятий. Во второй половине марта начался спад пассажиропотока из-за изменения работы учебных учреждений и отмены культурно-досуговых мероприятий.

Депутат Сергей Богуславский поинтересовался, почему мэрия установила плановый показатель по доле безналичной оплаты проезда в размере всего 10% (по факту получилось 53%) и к каким выпадающим доходам городского бюджета это до конца года приведёт.

Анатолий Путин пояснил, что когда формировался бюджет, на безналичную оплату было заложено 10% на основании опыта других городов. «В Екатеринбурге система с безналичным проездом запускалась с районе 2010—2012 года, и рост доли безналичных платежей у них был более плавным, чем в Перми. Допускаю, что сейчас популярность оплаты банковскими картами намного выше, чем тогда, и в результате рост доли оплаты по безналу у нас оказался более резким. Поэтому плановый показатель мы перевыполнили», — добавил чиновник.

Представить депутатам данные по оценке выпадающих доходов Анатолий Путин был не готов. «Отмечу лишь, что в наших прогнозах достаточно большая доля была заложена на «длинные» проездные документы с большим сроком действия и низкой стоимостью одной поездки. По факту основной популярностью сейчас пользуются «электронный кошелёк», где скидка составляет всего 2 руб. Поэтому, возможно, увеличение доли безналичных платежей компенсируется большой популярностью «электронного кошелька», имеющего наименьшую скидку по сравнению с другими тарифами», — заявил начальник департамента транспорта.

После этого депутат Вероника Куликова отметила, что когда плановые показатели только принимались, депутаты говорили чиновникам, что доля платежей по безналу будет существенно выше 10%. В результате, по словам депутата, перевыполнение плана произошло из-за того, что мэрия сделала неверный прогноз.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.