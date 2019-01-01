Пермский робот Promobot начал работу в аэропорту Стамбула Поделиться Поделиться Твитнуть

Российский сервисный робот Promobot, созданный одноимённой пермской компанией, устроился на работу в стамбульский международный аэропорт им. Сабихи Гёкчен, Турция. В его задачи входит консультирование пассажиров, ответы на вопросы и помощь с навигацией.

Аэропорт им. Сабихи Гёкчен получил специальный сертификат Управления Гражданской Авиации Турции, дающий право на работу во время пандемии. Робот в аэропорту оборудован сканером билетов: он помогает найти выход на посадку или сориентироваться в терминале, рассказывает о правилах поведения и безопасности, помогает вызвать такси. Российский робот знает несколько языков: русский, английский, турецкий, арабский и испанский.

На роботе установлены датчики препятствий, разработанные в России специально для автономной работы сервисного робота: благодаря ним робот свободно передвигается, избегая препятствия даже в местах повышенного скопления людей.

Аэропорт имени Сабихи Гёкчен обслуживает около 30 млн. пассажиров в год. Международные рейсы из аэропортов Стамбула и Анкары возобновились 11 июня, после двух с половиной месяцев перерыва из-за пандемии коронавируса. Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines выполнил рейсы в ФРГ, Великобританию и Нидерланды. Авиасообщение с Россией Турцией намерена возобновить 15 июля.

Пермские роботы уже работают в аэропортах США, Чили, в московском аэропорту Внуково. Также роботы трудятся в 39 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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