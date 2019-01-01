Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Умер Валерий Серёгин Пермский ТЮЗ прощается с одним из ведущих артистов Поделиться Поделиться Твитнуть

Любимейший артист многих поколений, кумир поклонников Пермского ТЮЗа, лицо и душа театра Михаила Скоморохова, незабвенный и неподражаемый «пермский Депардье» скончался сегодня после длительной болезни в возрасте 65 лет.

Слов нет, чтобы передать весь трагизм этой потери. Заслуженный артист Российской Федерации Валерий Серёгин был актёром, в котором сочетались глубина и характерность — качества, которые редко «дружат» в одном сценическом амплуа. Он был мастер эпизода: его короткие роли — Осип в «Ревизоре», Скотинин в «Недоросле», Симеонов-Пищик в «Вишнёвом саде», Витенька в «Вальпургиевой ночи», сразу несколько ролей в «Чонкине» и в «Обыкновенном чуде» и многие другие — были для спектаклей ТЮЗа порой важнее, чем роли главные, и становились поводом для горячих восхищённых обсуждений после премьер.

Он был непревзойдённой звездой актёрских капустников. Его талант комика и пародиста был известен далеко за пределами Пермского края благодаря многочисленным призам российских «капустных» фестивалей.

Несмотря на многочисленные и тяжёлые болезни, он до последнего времени активно работал в театре — взять хотя бы недавнюю премьеру «Ещё не вечер» с его бенефисной ролью Мультика. И всё же кажется, что его талант не реализовался полностью — настолько он был огромен и своеобразен.

Валерий Серёгин был личностью, величина которой вовсе не исчерпывается его театральными работами. Он был персонажем не пермского театра, но пермской жизни. Без него Пермь — уже не совсем Пермь.

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