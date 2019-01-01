Наталья Тимофеева журналист В 2019 году доходы «Пермгорэлектротранса» выросли в два раза Но это всё равно меньше, чем расходы Поделиться Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Сегодня, 16 июня, на заседании комитета по экономическому развитию начальник департамента транспорта Анатолий Путин представил отчёт о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Пермгорэлектротранс» за 2019 год.

Сначала он напомнил, что МУП в 2019 году перешло на работу по договорам с передачей выручки в бюджет города, отказалось от троллейбусов и получило новые автобусы и маршруты. В результате МУП в 2019 году перевёзло 42,8 млн человек, что на 26% больше пассажиров, чем в 2018 году.

В 2018 году доходы предприятия составили 655 млн руб., а в 2019-м — уже 1,3 млрд руб. При этом расходы в прошлом году остались на уровне 2018 года — 1,5 млрд руб.

Депутат Вероника Куликова, которая выступила в качестве содокладчика, отметила, что, несмотря на рост доходов, чистая прибыль предприятия снизилась (чуть больше 30 млн руб. в 2018 году и чуть больше 8 млн руб. в 2019 году).

Илья Лисняк предположил, что доходы снизились из-за ликвидации троллейбусов, на бортах которых размещалась реклама. Анатолий Путин пояснил, что доходы от размещения рекламы входят в строку «доходы от прочей деятельности», и, по его данным, в 2018 году они составляли 67 млн руб., а в 2019-м — 53 млн руб. Чиновник подтвердил, что одна из причин снижения доходов от рекламы связана с ликвидацией троллейбусов. В новых красно-белых автобусах реклама размещается на видеомониторах внутри салона. При этом, для сравнения, цена за размещение рекламы на борту общественного транспорта составляет 10 тыс. руб, а на видеомониторе — всего 2 тыс. руб.

Касательно недостаточного роста доходов Анатолий Путин отметил, что в прошлом году МУП часто выводило свои автобусы на работу по маршрутам, от которых отказались перевозчики из-за их убыточности. Также средства пошли на переобучение водителей троллейбусов и обслуживающего троллейбусы персонала, что сказалось на общих расходах предприятия. Поэтому ожидается, что в 2020 году прибыль предприятия будет больше.





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