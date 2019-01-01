Жители Прикамья могут присоединиться к Манифесту общественного согласия Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

На портале «Управляем вместе» появилась возможность поддержать Манифест общественного согласия, предложенный главой Прикамья Дмитрием Махониным. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Свою поддержку документу в электронном виде уже выразили 23 жителя края.

Ознакомиться с Манифестом общественного согласия можно по ссылке.

Напомним, что глава Пермского края Дмитрий Махонин представил лидерам общественных, партийных, профсоюзных, отраслевых организаций и национальным объединениям «Манифест общественного согласия». Глава региона также призвал присоединиться к документу всех заинтересованных в развитии Пермского края.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Сейчас важно планировать на десятилетия вперёд. Для этого необходимо консолидировать усилия. Основная наша задача — создать условия, чтобы жители Пермского края жили в благополучном и процветающем регионе, гордились своей историей и уверенно смотрели в будущее. Общественное согласие — это фундамент развития Пермского края и залог общественно-социальной стабильности. Главная опора в этом вопросе — консолидация участников всех процессов: политических партий, социальных и общественных объединений, органов местного самоуправления. Поэтому к участию приглашаются все.

Дмитрий Махонин отметил, что без общественного согласия одному правительству не справиться из-за проблемы оторванности государственной власти от общественных институтов. Поэтому участники манифеста обязуются организовать механизм взаимодействия власти и общества как эффективную систему обмена и получения достоверной информации о положении дел в крае.

К участию в манифесте могут присоединиться не только общественные, партийные, профсоюзные, отраслевые организация и национальные объединения, но и все желающие жители края.

«Не думаю, что мы внесём кардинальные изменения в манифест. Но если кто-то уже сейчас готов присоединиться к документу, мы будем благодарны. Все предложения будем рассматривать и принимать их исходя из концепции документа», — добавил глава региона.

Настоящий манифест заключается сроком на два года. Присоединиться к манифесту можно в течение всего срока его действия. Сейчас это можно сделать через портал «Управляем вместе». Жители Прикамья, а также организации могут отправить свои предложения на электронный адрес правительства: obladm@permkrai.ru. Предложения будут переданы в Центр развития будущего для проработки и дальнейшей реализации.

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