Башмет сыграет на альте над водами пермского «Стикса» Трансляция уникальной записи уже в это воскресенье Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Пермская краевая филармония представляет премьеру поэмы для альта, смешанного хора и оркестра «Стикс»(6+) современного грузинского композитора Гии Канчели, автора музыки к прославленным фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза».

К слову, мало кто знает, что одна из рек, что течет под нашим городом, носит название «Стикс». Еще и поэтому чрезвычайно важно и престижно, что сложнейшие хоровые партии исполнят пермские коллективы — Уральский камерный хор филармонии под управлением народного артиста России Владислава Новика и академический хор «Млада» под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Ольги Выгузовой.

Оркестровая миссия возложена на Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением заслуженного артист России Александра Сладковского. Кстати, этот первый российский региональный коллектив, выступление которого было записано на популярном во всем мире телеканале Mezzo, в Перми бывает часто и жители нашего города чрезвычайно высоко оценивают уровень его профессионального мастерства.

Соло на альте прозвучит в исполнении народного артиста СССР Юрия Башмета, которому композитор и посвятил свое сочинение, хотя название произведению дал совсем не он, а другой скрипач — Гидон Кремер.

Создал свое инфернальное сочинение Гия Канчели, когда переживал утрату родных и друзей в начале собственного шестидесятилетия. Когда два близких друга композитора Авет Тертерян и Альфред Шнитке умерли в конце 1990-х годов, это и дало ему стимул, чтобы создать «Стикс» — экзистенциальное желание не допустить разъединения двух миров.

Сам Канчели так объясняет свое посвящение Юрию Башмету: «Я выбрал Башмета, потому что голос альта способен объединить миры живых и мертвых, которые разделены водами Стикса. Только альт, с его богатством, звуком и предопределено низкой экспрессией, может привести душу к примирению, миру и согласию…»

При этом Башмет, как он сам выразился в один из своих предыдущих визитов в Пермь, выступает в драматической роли Харона, перевозящего души умерших в вечное царство Аида…

Также в первом отделении прозвучит редко звучащая симфония П.И.Чайковского «Манфред» по мотивам произведения Байрона, посвященная русскому композитору М.А. Балакиреву

Трансляция концерта из архива Пермской филармонии состоится 21 июня в 19:00 (запись от 14 октября 2015 года) на сайте концертной организации.

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