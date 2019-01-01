Торговый дом ПЗСП предоставляет скидку на газобетонные блоки Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

ООО «Торговый дом ПЗСП» продлевает акцию на газобетонные блоки для физических лиц до конца июня. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках акции до конца июня клиенты могут получить скидку на газобетонные блоки до 8%. Так, при покупке от 26 куб. м до 52 куб. м скидка составит 3%, от 52,01 куб. м до 78 куб. м — 4%, от 78,01 куб. м до 169 куб. м — 6%, более 169 куб. м — 8%.

Оформить заказ на продукцию и доставку можно не выходя из дома, в режиме онлайн на сайте td-pzsp.ru.

Напомним, газобетонные блоки от ПЗСП стали дипломантом конкурса «100 лучших товаров России — 2019» в номинации «Продукция производственно-технического назначения». Логотип «100 лучших товаров России» демонстрирует реальные конкурентные преимущества товаров: автоклавный газобетон на сегодняшний день считается наиболее энергоэффективным конструкционным строительным материалом.

Подробнее об акции и ценах на газобетонные блоки можно узнать у менеджеров Торгового дома ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте td-pzsp.ru.

на правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.