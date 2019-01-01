Внешнеторговый оборот Пермского края снизился на 15% Главным партнёром по экспорту стала Бельгия Поделиться Поделиться Твитнуть

За первый квартал 2020 года внешнеторговый оборот Пермского края составил $1,3 млрд и по сравнению с первым кварталом 2019 года уменьшился на 15%. Об этом сообщает Пермская таможня.

При этом экспорт уменьшился на 9,1% и составил $1 млрд, импорт увеличился на 12,9% и был равен $217 млн.

Доля внешнеторгового оборота Пермского края во внешней торговле Приволжского федерального округа составила 11,8%.

Товарооборот Пермского края со странами дальнего зарубежья в первом квартале 2020 года составил $1,1 млрд, что по сравнению с первым кварталом 2019 года меньше на $214 млн или 16%. Экспорт по сравнению с первым кварталом 2019 года уменьшился на 19,2% до $952 млн. Импорт увеличился на 7,8% до $168,5 млн.

Из Пермского края в страны дальнего зарубежья отправляли топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; удобрения, древесину и изделия из неё, древесный уголь. Ввозились в Пермский край из стран дальнего зарубежья: оборудование и механические устройства, руды, шлак и зола, пластмассы и изделия из них, мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства и другое.

Оборот внешней торговли со странами СНГ за первый квартал 2020 года составил $158,1 млн. По сравнению с первым кварталом 2019 года оборот уменьшился на 6,7% до $109,5 млн. Экспорт уменьшился на 18%. Импорт увеличился на 34,9% до $48,5 млн.

Из Пермского края в страны СНГ экспортировались: удобрения, электрические машины и оборудование, древесина и изделия из нее. В Пермский край из стран СНГ ввозились оборудование и механические устройства, алкогольные и безалкогольные напитки и уксус, руды, шлак и зола и другое.

Крупнейшие торговые партнеры при экспорте: Бельгия, Китай, Франция.

Партнёры при импорте — Китай, Беларусь, Германия.

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