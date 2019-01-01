Предприятия и транспорт Пермского края прервут работу на минуту молчания Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край присоединится к акции «Минута молчания» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Минута молчания назначена на 22 июня в 14:15. Именно в это время в 1941 году в эфир вышло обращение к гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.

В разных регионах страны в 12:15 по московскому времени будет полностью приостановлена повседневная деятельность: жители страны замолчат в знак почтения, прервётся теле и радиовещание, в местах скоплений людей — от вокзалов до предприятий — на минуту будет приостановлена работа. Жителям края и водителям транспорта рекомендуется в эту минуту приостановить свое движение.

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