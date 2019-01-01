Суд приостановил работу пожароопасного хостела в Чернушке Поделиться Поделиться Твитнуть

Прокуратура Чернушинского района Пермского края проверила деятельность индивидуального предпринимателя, оказывающего гостиничные услуги в хостеле «Атмосфера», расположенном в Чернушке на ул. Пионерской, 55.

На объекте выявлены нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности. В частности, помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, отсутствуют первичные средства пожаротушения, на путях эвакуации отделка стен коридора и потолка выполнены материалами с неустановленными показателями пожарной опасности и прочее.

По итогам проверки прокурор предъявил в суд исковое заявление о приостановлении деятельности хостела «Атмосфера» до устранения нарушений.

Чернушинский районный суд Пермского края удовлетворил требования прокурора в полном объёме.





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