В Пермском крае открылся новый мусоросортировочный комплекс Поделиться Поделиться Твитнуть

В селе Лобаново Пермского края открылся новый муморосортировочный комплекс. Здесь проводится сортировка четырёх фракций: это стекло, пластик, бумага и полиэтилен. Отсортированные отходы отправляют на вторичную переработку. Об этом сообщает «Рифей-Пермь». Ранее в Прикамье работали два комплекса — в Березниках и Краснокамске.

Роман Бурдюгов, директор мусоросортировочного комплекса «Лобаново»:

— Производственная мощность данного комплекса составляет 60 т в сутки. Мы пытаемся наладить потоки отходов таким образом, чтобы получить максимально эффективную структуру входящего мусора. Мы сможем выйти на пиковую производительность — порядка 20 тыс. т в год.

Дарья Некрасова, начальник отдела специальных проектов министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края:

— В рамках национального проекта «Экология» на территории ПК запущена третья линия сортировки твёрдых коммунальных отходов, сортируется на несколько фракций, чтобы уменьшить количество отходов для захоронения. На данном объекте планируется отсортировывать мокрую фракцию, которая впоследствии пойдет на компостирование и на технический грунт. Также впоследствии планируется утилизация шин.

Из шин получается резиновая дроблёная крошка, которая используется для детских и спортивных площадок в качестве безопасного покрытия. На территории Пермского края до 2024 года планируется построить четыре комплекса по сортировке и переработке отходов. Сейчас ведётся разработка проектно-сметной документации по строительству такого комплекса на полигоне Софроны в Перми.

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