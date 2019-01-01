В Перми на некоторых маршрутах общественного транспорта произошли изменения Добавлены рейсы и увеличено количество транспортных средств Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 15 июня по просьбам пассажиров скорректировано расписание некоторых маршрутов общественного транспорта Перми . В связи с возросшим пассажиропотоком увеличено количество транспорта на ряде трамвайных и автобусных маршрутов, сообщают «Пятнице» в администрации города.

По просьбам пассажиров пересмотрено расписание автобусов №11 и №45, а также скорректирована начальная остановка автобуса №21. Напомним, эти автобусы приступили к работе по новым правилам с 1 июня в рамках второго этапа изменений маршрутной сети.

На автобусном маршруте №11 «микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» в будние дни добавлен первый рейс в утреннее время от микрорайона Садовый. На автобусном маршруте №45 «микрорайон Крохалева — улица Мильчакова» в будние дни добавлены первые рейсы в утреннее время от остановочных пунктов «улица Мильчакова» и «микрорайон Крохалева». На автобусном маршруте №21 «ДК им. Пушкина — улица Академика Веденеева» начало и окончание работы маршрута осуществляется от остановочного пункта «микрорайон Энергетик».

В связи с возросшим пассажиропотоком увеличено количество транспортных средств на некоторых автобусных и трамвайных маршрутах. На трамвайных маршрутах №4 «станция «Пермь-2» — микрорайон Висим» и №7 «станция «Пермь-2» — ОАО «Вагоноремонтный завод» увеличено количество транспортных средств до того объема, который был до введения режима самоизоляции. Напомним, что трамвайный маршрут №7 временно следует по маршруту «станция «Пермь-2» — микрорайон Висим» в связи с ремонтом улицы Крупской.

Также маршрутное такси №11т «микрорайон Краснова — Комсомольская площадь» вернется к режиму работы, который действовал до введения режима самоизоляции. На автобусных маршрутах №1 «микрорайон Садовый — станция «Пермь-2», №18 «Пермский военный институт — площадь Дружбы», №26 «микрорайон Центральная Усадьба — площадь Дружбы», №58 «микрорайон Васильевка — микрорайон Вышка-1», №59 «микрорайон Юбилейный — Ипподром», №67 «микрорайон Парковый — микрорайон Садовый» и №68 «станция «Пермь-2» — микрорайон Садовый» увеличено количество транспортных средств.

Актуальное расписание и движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» во вкладке «Online-расписание».













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