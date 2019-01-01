Режим самоизоляции в Пермском крае продлён до 23 июня Оперштаб разрешил информирование граждан о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Оперативный штаб Пермского края по противодействию распространения коронавируса провёл очередное совещание. Члены штаба приняли решение о продлении режима самоизоляции в регионе до 23 июня.

Напомним, ранее штаб продлил режим самоизоляции до 15 июня. Гражданам разрешено посещать аптеки и магазины, гулять с собакой и выбрасывать мусор. Позднее было разрешено посещать салоны красоты, были открыты непродовольственные магазины и некоторые отделы торговых центров. Однако после этого разрешения количество заражений стало расти. В среднем, ежедневно выявляется более 60 заражённых. Людям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания рекомендуют по возможности оставаться дома.

С 16 июня будути разрешены мероприятия по информированию граждан о голосовании по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Такие мероприятия будут проводить обученные в ЦИК волонтёры. Численность таких мероприятий — не более пяти человек.

Кроме того, с 16 июня начинается выдача сертификатов на отдых и оздоровление детей.

Также члены штаба предложили ещё несколько вариантов смягчения режима: открытие для посещения кладбищ и набережной Камы, поликлиник для выдачи справок выпускникам и обследования детей перед плановыми госпитализациями, которые планируется начать с 1 июля. Также с 1 июля планируется возобновить выездную работу донорской службы.

Узкие специалисты поликлиник, а также стоматологи могут начать приёмы с 22 июня, но с перерывами между пациентами для обработки кабинетов.

Турагентствам также могут разрешить выход в офис одного сотрудника для расчётов с клиентами и оформления брони на туры с 1 сентября. Кроме того, может быть разрешена работа с детьми в виде студотряда численностью не более пяти человек и продолжительностью два часа в день. Озвученные предложения будут проработаны оперштабом и по возможности приняты в течение одного-двух дней.

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