Спортивные объекты в Прикамье начнут проектировать с учётом коммерческого использования Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 15 июня, в дистанционном формате прошло совещание по вопросам развития физической культуры и спорта в Пермском крае.

С докладом о трендах в развитии спорта выступил президент АНО «Единая баскетбольная лига», член Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Сергей Кущенко. Он сообщил, что многие объекты спортивной инфраструктуры могут строиться в рамках соглашения с Федерацией о софинансировании. При этом объекты должны проектироваться с учётом коммерческого использования.

«Это нужно учесть уже на стадии проектирования: электроэнергия, широкие дверные проёмы, высота порогов и так далее, чтобы было возможно проводить коммерческие мероприятия», — отметил Кущенко.

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