Дмитрий Махонин представил лидерам объединений «Манифест общественного согласия» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 15 июня, глава Пермского края Дмитрий Махонин представил лидерам общественных, партийных, профсоюзных, отраслевых организаций и национальным объединениям «Манифест общественного согласия».

«Мы как люди, которые не просто живут на Пермской земле, но и очень её любят, должны консолидировать свои усилия на благо нашего родного региона. Наша основная цель — создать условия, чтобы жители Пермского края жили в благополучном и процветающем регионе, гордились своей историей и уверенно смотрели в будущее. Цель №1 — это победа над коронавирусной инфекцией, выход из режима самоизоляции, ликвидация экономических последствий пандемии и повышение благосостояния населения края, рост промышленного, научного, образовательного, культурного потенциала Пермского края», — заявил врио губернатора.

Дмитрий Махонин отметил, что без общественного согласия одному правительству не справиться из-за проблемы оторванности государственной власти от общественных институтов. Поэтому участники манифеста обязуются организовать механизм взаимодействия власти и общества как эффективную систему обмена и получения достоверной информации о положении дел в крае.

«Манифест нужно не только принять. Нужно обсудить, скорректировать, внести собственные идеи, для того чтобы это был полноценный документ. Приглашаем всех к манифесту, чтобы это был документ, основанный не не говорильне, а работал на благо Пермского края. Призываю все конструктивные силы присоединиться к манифесту и способствовать его реализации. Нужен постоянный открытый диалог между обществом, политическими партиями и движениями, общественными объединениями и чиновниками. Только так можно достичь того, о чём мы говорим. И, как глава региона, гарантирую, что мы концептуально поменяли подходы своего общения», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

К участию в манифесте могут присоединиться не только общественные, партийные, профсоюзные, отраслевые организация и национальные объединения, но и все желающие жители края. «Не думаю,что мы внесём кардинальные изменения в манифест. Но если кто-то уже сейчас готов присоединиться к документу, мы будем благодарны. Все предложения будем рассматривать и принимать их исходя из концепции документа», — добавил глава региона.

Во время обсуждения лидеры общественных организаций, реготделений политических партий, руководители государственных органов и местного самоуправления высказали своё мнение касательно манифеста. Некоторые спикеры отмечали необходимость в этом документе в преддверии выборов губернатора и довыборов в Заксобрание.

В частности, президент Пермской ТПП Олег Жданов отметил, что наличие такого документа — это хороший шаг, потому что, по его мнению, сейчас нас определяет не принадлежность к какой-то партии или беспартийность, а стремление к тому, чтобы край наш был лучше, был в числе регионов-лидеров и чтобы здесь было удобно жить разным категориям населения. Также от себя он добавил, что раньше во время выборов происходило «раскачивание лодки, обливание грязью», и, по словам Олега Жданова, всё это было не во благо Пермского края.

Руководитель пермской Общественной палаты Дмитрий Красильников считает, что этот документ своевременный и очень важный, так как сейчас страна и мир в целом переживает очень непростые времена. Он тоже отметил, что ранее из-за противоборства политических сил Пермский край не смог развиваться так быстро, как другие регионы. Краевая Общественная палата документ поддерживает и готова организовать экспертные группы, чтобы «всем вместе прийти к образу будущего, которое удовлетворит всех».

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