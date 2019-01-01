Сергей Данилов Ещё одно медучреждение в Пермском крае закрыто на карантин по COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Хирургическое отделение Добрянской районной больницы закрыто на приём и выписку пациентов с 11 июня в связи с выявлением у одного медицинского работника COVID-19, сообщают в краевом штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Определён круг контактных лиц, у них взяты мазки для исследования на коронавирусную инфекцию.

На обсервации в отделении находятся 20 пациентов и шесть сотрудников учреждения. В настоящее время состояние у всех удовлетворительное, признаков ОРВИ нет.

На изоляции «на дому» находятся ещё 13 сотрудников учреждения.

В данный момент в медицинском учреждении проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

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