Дмитрий Енцов журналист Из-за коронавируса на карантин закрыт Пермский геронтопсихиатрический центр Поделиться Поделиться Твитнуть

В селе Перемское на карантин закрыт ГБУ ПК «Пермский геронтопсихиатрический центр».

В краевом минздраве уточнили, что причиной стал положительный тест на коронавирус у одного из пациентов, который был доставлен в Пермь с предварительным диагнозом «пневмония».

Под наблюдение взяты 14 медработников центра и 70 пациентов, у всех взяты тесты на коронавирус.

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