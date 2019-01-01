Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Благотворительный забег «На одном дыхании» состоится в изменённом формате Поделиться Поделиться Твитнуть

Пятый благотворительный забег «На одном дыхании» состоится в период с 27 июня по 1 июля. Уже открылась интернет-регистрация на мероприятие.

В 2016 году, пять лет назад, благотворительная акция фонда «Берегиня» «На одном дыхании» стала первым забегом, ради которого в Перми перекрыли улицы. В этом году улицы перекрывать не придётся: забег пройдёт онлайн. Таким образом, «На одном дыхании» снова первый: первый в Перми благотворительный онлайн-забег.

В условиях карантина организаторы решили максимально обезопасить участников, поэтому трасса будет у каждого своя. Можно бежать во дворе, в парке, в лесу или по привычному городскому маршруту. Можно бежать с собакой, с коляской, с ребёнком. Можно даже не бежать, а идти, ехать, лететь. Самое главное — принять участие и помочь детям, которые в этом так нуждаются.

Забег — это благотворительное мероприятие. Собранные средства будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями и детям-сиротам.

Помочь – очень просто! Регистрируясь на сайте Russia Running, вы вносите плату за участие – 500 руб. за дистанцию в 10 км или 300 руб. за дистанцию в 2 км. Есть специальные льготы для детей и пенсионеров, можно также выбрать опцию «не побегу, но помогу» и взнос в 200 руб.

Люди из любой точки мира смогут стать частью доброго дела и пробежать ради детей, при этом учитывая онлайн-формат события, участники сами смогут выбрать день, время, место и компанию.

В 2019 году в забеге «На одном дыхании» приняли участие 960 человек, которые собрали 502 тыс. руб. Фонд «Берегиня» помог 11 детям с тяжёлыми заболеваниями, а организация «Солнечный круг» оплатила восемь месяцев работы двух психологов, тем самым улучшив жизнь 120 детей-сирот в трёх детских учреждениях Пермского края.

Общая сумма собранных средств за 2016—2019 годы составила 1 673 339 руб.

В 2020 году благотворительная организация «Солнечный круг» надеется собрать средства на реализацию проекта «Большой друг», где дети-сироты ищут старших наставников, которые помогут им адаптироваться во взрослой жизни.

Фонд «Берегиня» намерен собранные средства направить на проект «Неотложка», который помогает родителям детей с тяжёлыми заболеваниями оплатить обследования, HLA-типирование, дорогостоящие препараты, проезд к месту лечения, реабилитационные процедуры.

Организаторы подготовили сюрпризы для участников: памятные медали, прямые эфиры с пермскими знаменитостями, звуковую дорожку для бегуна с поддержкой тренера, классных ведущих, концертную программу, традиционные тренировки до забега, Fun Run — забег в смешных костюмах.

Зарегистрироваться можно на сайте забега: наодномдыхании.рф. Подробности и последние новости — на сайте или в группе забега «ВКонтакте»: https://vk.com/naodnom_dihanii

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