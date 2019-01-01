Дмитрий Енцов журналист Отменены 12 авиарейсов из Перми до конца июня Поделиться Поделиться Твитнуть

В период с 13 июня и до конца месяца из Перми отменены десять рейсов пяти авиакомпаний.

В частности, «Уральские авиалинии» отменили рейс У6 133/134 Симферополь — Пермь — Симферополь 13 и 20 июня.

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы СУ-1394/1395, СУ-1218/1219, СУ-1204/1205 до Москвы на все даты до 30 июня.



Red Wings отменила рейсы ИН-805/806 до Сочи на 13 июня, ИН-705/706 до Симферополя на 14 июня.



Авиакомпания «Россия» отменила рейсы ФВ-5918/17 до Анапы на 18 и 21 июня, ФВ-5648/47 до Сочи на 19 и 22 июня, ФВ-5634/33 до Симферополя на 16 и 18 июня.

Авиакомпания «Северный ветер» отменила рейсы N4-116/115 до Симферополя на 19 и 26 июня.

При этом в расписании аэропорта Большое Савино на 13 июня указаны отмены рейса FV6581/82 авиакомпании «Россия» до Санкт-Петербурга и рейса А4 253/254 до Нижнего Новгорода/Ростова-на-Дону авиакомпании «Азимут».

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