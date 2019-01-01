Решение об изменении режима самоизоляции в Пермском крае будет принято 15 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

В понедельник, 15 июня, оператвиный штаб по противодействию распространения коронавируса в Пермском крае примет решение о смягчении или ужесточении режима самоизоляции.

Напомним, ранее оперштаб принял решение о продлении режима самоизоляции до 15 июня включительно. При этом ранее была разрешена работа салонов красоты, непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м, отделов в торговых центрах с собственным входом. При этом в последние дни в регионе растет количество заражённых. Всего коронавирус диагностирован у 2,4 тыс. человек.





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