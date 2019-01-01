В регионах собрали больше двух миллионов подписей за присвоение звания «Город трудовой доблести» Поделиться Поделиться Твитнуть

Поддержать свой город можно будет параллельно с голосованием по поправкам к Конституции. Об этом напоминает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

Напомним, в марте президент Владимир Путин подписал закон о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести». Статус присваивается тем городам, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность в годы Великой Отечественной войны.

Основанием для присвоения звания служит награждение предприятий или их работников госнаградами и «документально подтверждённые факты трудового героизма» во время войны. С инициативой во всех регионах выступали общественники и представители ветеранских и профсоюзных организаций. После на местах готовили исторические справки-обоснования, которые отправляли в Российскую академию наук. РАН, в свою очередь, выдавала положительные заключения. Последний этап — ходатайство в адрес президента о присвоении звания «Город трудовой доблести». «Единая Россия», в свою очередь, помогает регионам во всех организационных вопросах и сопровождает движение документов.

В городах, которые признают достойными статуса, установят стелы с гербом и текстом соответствующего указа главы государства. Кроме того, здесь будут проводить праздничные салюты 1 Мая, 9 Мая и в День города.

Сейчас на звание претендуют более 20 городов. Это Нижний Новгород, Самара, Челябинск, Новосибирск, Ижевск, Екатеринбург, Пермь, Иваново, Красноярск, Саратов, Ульяновск, Нижний Тагил, Казань, Омск, Томск, Барнаул и другие.

Продолжается сбор подписей — теперь уже снова офлайн, где эпидситуация позволяет. Поддержать свой город жители смогут вплоть до 1 июля — в частности, с 28 июня волонтёры с подписными листами начнут работать вблизи избирательных участков, где пройдёт голосование по поправкам к Конституции.

Организовать сбор подписей параллельно с общероссийским голосованием, чтобы как можно больше людей смогли отдать свои голоса в поддержку городов-претендентов, оргкомитету «Единой России» «Наша Победа» предложил Герой Социалистического Труда, почётный гражданин Самары Максим Оводенко, много лет проработавший директором Куйбышевского металургического завода. В «Единой России» его инициативу поддержали.

«Так мы узнаем позицию большего числа жителей, а значит, ускорим процесс присвоения почётного звания «Город трудовой доблести», — сказал он.

Сегодня в регионах уже собрали порядка двух миллионов подписей. По словам заместителя секретаря Генсовета «Единой России», координатора партпроекта «Историческая память» Александра Хинштейна, с инициативой получить статус «Города трудовой доблести» к руководству регионов обращались сами жители.

«Люди голосуют, чтобы продемонстрировать массовую поддержку этой инициативы. Закон не предусматривает такой формы, но мы считаем, что это мнение важно. Поскольку в первую очередь в таком звании должны быть заинтересованы сами жители», — сказал Александр Хинштейн.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев рассказал, что в регионе также возобновляется сбор подписей за присвоение Перми звания «Город трудовой доблести». Сегодня столица Прикамья в числе двадцати российских городов претендует на получение почётного звания. На данный момент инициативу поддержали более 118 тыс. жителей Пермского края, из них более 115 тыс. человек отдали свой голос «за» на сайте ЗаПермь.РФ и более 3 тыс. подписей собрали активисты «Молодой Гвардии» в ходе пикетов в марте в оживлеёных местах города.

Итоги будут подводиться на заседании оргкомитета «Победа», который возглавляет Владимир Путин.

«В первую очередь, это именно почётное звание, которое, на наш взгляд, является оценкой вклада того или иного города в Победу. Это вопрос исторической справедливости и дань уважения беспримерному героизму и трудовому подвигу», — считает Александр Хинштейн.

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