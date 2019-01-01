Минтранс Прикамья провёл рейд по незаконным речным перевозкам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники министерства транспорта Пермского края совместно с ГИМС ГУ МЧС 6 июня провели рейд по рекам Чусовой и Сылве с целью обнаружения нелегальных перевозчиков на маломерных судах.

По итогам рейда выявлены три нарушения в части наличия спасательных средств при перевозке пассажиров по маршруту Новые Ляды — Плотниково.

Также зафиксировано факт отсутствия техосмотра на одном из судов. Владелец судна привлечён к штрафу в сумме 5 тыс. руб. по административной статье «Нарушение правил эксплуатации судов, а также управление судном лицом, не имеющим права управления». Отметим, что срок прохождения техосмотра для маломерных судов — раз в пять лет.

Минтранс отмечает тенденцию к увеличению незаконных перевозок на рейсах Старые Ляды —Куликово — Старые Ляды и Сылва — Троица — Сылва.

Как правило, частные лица предлагают пассажирам перевозку по маршрутам в обход официальных рейсов. Такие суда не имеют соответствующих разрешений, более того — не зарегистрированы в Речном реестре.

Поэтому рейды, специально направленные на выявление незаконных речных перевозчиков, будут регулярно продолжаться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.