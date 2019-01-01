Григорий Серёдкин Впечатления через край Достопримечательности Прикамья, о которых вы могли забыть Поделиться Поделиться Твитнуть

«Тот, кто живёт, видит много. Тот, кто путешествует, видит больше»

Арабская пословица

Пандемии заканчиваются, а путешествия будут всегда. Замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным 8 июня заявил, что с 1 июля планируется полный запуск отрасли межрегиональных поездок. А значит, внутренний туризм возвращается.

Скорее всего, этим летом мы будем активно путешествовать по России, пока весь мир медленно, но верно побеждает коронавирус. И прежде, чем изучать природу и города необъятной страны, рекомендуем стартовать с Пермского края. Ведь в нашем регионе, помимо культовых Каменного города и Усьвинских столбов, немало интересных мест, о которых ранее можно было не знать.

Представляем топ-7 природных и антропогенных достопримечательностей края, которые не всегда встречаются в путеводителях.

Чаньвинская пещера

Пещера находится в Александровском районе, между Яйвой и Александровском. До тропы, ведущей к пещере, можно доехать на автомобиле. Пешая дорога до пещеры лёгкая и живописная и занимает полчаса. Ранее Чаньвинская пещера была капищем — священным местом народов манси, где проходили жертвоприношения. Археологи находили в пещере те самые амулеты пермского звериного стиля и много других интересных предметов.

Пещера имеет широкий вход и могла вмещать сотню человек. Глубина пещеры — около 100 м. Поход не требует особой подготовки для исследователя.

Как добраться: Пещера находится в Александровском районе. Дорога от Перми на автомобиле займёт около 4-х часов.

Меры предосторожности: Не помешает надеть сапоги и удобную походную одежду, так как по пути в пещеру встречается небольшая речка, которую необходимо перейти. Не стоит забывать о средствах навигации. Рекомендуем посещать пещеру в светлое время суток.

Заброшенный посёлок Юбилейный и окрестности

Согласитесь, у атмосферы постапокалипсиса есть свой шарм. Побывать в покинутом безжизненном городе можно и в Прикамье.

Посёлок-призрак Юбилейный был основан в 1957 году, рос и процветал. Но в 2000 году закрылась шахта «Шумихинская». С тех пор Юбилейный медленно вымирает: бывшие шахтёры покинули посёлок. Значительное количество местных домов заброшено. Из 11 тыс. местного населения осталась всего 1 тыс.

Также рядом находится вымирающий посёлок Шумихинский. А недалеко расположились культовые места Прикамья — Каменный город, Усьвинские столбы и Белые камни, куда обычно и едут туристы.

Василий Вавилов, предприниматель, автор и ведущий проекта «Доступный Урал»:

— В этих местах можно построить очень интересную связку по антропогенным достопримечательностям: Посёлок Шумихинский — заброшенный город Юбилейный — Широковская ГЭС. Интересные объекты. Заброшенный дом культуры, брошенные шахтёрские дома... А дальше — очень красивая ГЭС и маленькое водохранилище. Всё это легко умещается в один день. А рядом с ГЭС есть отвалы, где можно найти разные ракушки, аммониты. Целый готовый маршрут, по которому, отмечу, ездят не многие.

Как добраться: Из Перми ехать по Соликамскому тракту до Полазны. Затем на Чусовой, проехать Гремячинск и за посёлком Усьва повернуть с трассы направо, на Юбилейный.

Меры предосторожности: Любые заброшенные объекты рано или поздно разрушаются. Поэтому рекомендуем исключительно визуальное наслаждение постройками советской эпохи. Не помешают и средства отпугивания диких животных, если вдруг путешествие дойдёт до конфликта со стаей бродячих собак, которые могут селиться на пустырях или на «заброшках». В некоторых домах Юбилейного и Шумихинского до сих пор живут местные жители. Поэтому стоит внимательно исследовать посёлок и не нарушать их спокойствие.

Губахинская (Мариинская) пещера

Без преувеличения, уникальное место. Подобных пещер в России всего две. Одна находится на Кольском полуострове. Дело в том, что в глубине пещеры располагается подземный ледник длиной в 60 м. Находится пещера в Мариинском логу, вблизи Губахи. Протяжённость пещеры составляет почти 1 км. Однако без снаряжения можно попасть только в привходовой грот пещеры.

Дмитрий Жуйков, участник турклуба «Меридиан» (ПНИПУ), организатор туристических походов:

— Во-первых, до неё очень просто добраться. Во-вторых, внутри пещеры есть ледник, что само по-себе уникально. Ледник там «живёт» круглый год. Пещера богата сталагмитами. Но есть один нюанс: чтобы эту пещеру пройти, нужно уметь работать с верёвкой и иметь комплект специального снаряжения, пройти пещеру организованной группой. Однако это того стоит.

Отметим, район Губахи богат на наличие пещер разной глубины и категорий сложности. Пещер и карстов здесь действительно много и, как минимум, 40 из них широко известны и популярны среди туристов и спелеологов.

Как добраться: На автомобиле или на электричке до Губахи. Пещера находится в пешей доступности от города.

Меры предосторожности: Чтобы побывать на самых нижних гротах Мариинской пещеры, требуется опыт нисхождений и специальное снаряжение, организованный групповой поход.

Вакутин (Серый) камень

Памятник природы Пермского края. С камня открывается панорама на окрестности с высоты птичьего полёта. Добавим, что путь к Вакутину камню лежит через с. Ключи, где можно подняться на популярную у туристов гору Городище и посетить известный курорт «Ключи».

Как добраться: Вакутин (Серый) камень находится в Суксунском районе Пермского края. Чтобы сюда попасть, нужно ехать по трассе Пермь — Екатеринбург и свернуть по указателю на Ключи. Проехать Ключи, Брехово и Осинцево. В Осинцево свернуть налево — на грунтовку, идущую по полю. Ехать примерно 1,5 км, затем оставить машину и идти пешком. Через пару сотен метров вы окажетесь на вершине камня.

Меры предосторожности: Подъём не сложный, но проходит в лесной и луговой зонах, в которых могут быть клещи. Необходимо позаботиться об удобной одежде и обуви, а также защите от насекомых.

Заброшенные ракетные шахты (близ посёлка Юг)

Ещё одно место для любителей заброшенных объектов советской эпохи. Бывшая военная база РВСН (Ракетных войск стратегического назначения). Ракетный комплекс был закрыт и частично рекультивирован в 1976 году.

Как добраться: На автомобиле по трассе Пермь — Екатеринбург повернуть по указателю на посёлок Юг. В посёлке Юг свернуть по указателю на маслозавод. После маслозавода ехать по дороге, которая используется нефтяниками. Дорога после посёлка Юг плохая. Дорога на финальном отрезке пути непригодна для проезда, поэтому 5 км придётся пройти пешком.

Меры предосторожности: Местами в полу зияют ямы. Снаружи по территории нужно ходить осторожно. Встречаются колодцы, в которые можно провалиться. По сообщениям некоторых посетителей, в шахтах могут встречаться змеи.

«Кладбище кораблей»

Не самая известная печальная пермская достопримечательность расположилась на окраине Перми в микрорайоне Заозерье. «Кладбище» представляет собой стоянку группы кораблей, которые медленно убивает время: вряд ли эти буксиры, «метеоры» и «ракеты» когда-то снова спустятся на воду. Официально суда находятся «на консервации».

Отметим, похожая стоянка пассажирских кораблей, доживающих последние дни, есть и в микрорайоне Водники в Кировском районе. На месте затона снимались эпизоды фильма «Географ глобус пропил» (16+).

Как добраться: На автобусах №24, №49, №73, следующих до микрорайона Заозерье.

Меры предосторожности: Позаботьтесь об удобной одежде и обуви. Не ступайте на ветхие и ржавые части судов, не исследуйте корабли в одиночку и в тёмное время суток. По информации из открытых источников, стоянка кораблей может охраняться. Но фотографировать и рассматривать со стороны их не запрещено.

Гора Колпаки

Известное, но не столь популярное место Прикамья. Гора находится практически на границе Пермского края и Свердловской области. С её вершины открывается вид на знаменитую гору Качканар. Высота горы Колпаки — 614 м, оборудована смотровая площадка. В 1981 году гора объявлена ландшафтным памятником природы. Подъём на Колпаки возможен в любое время года.

Сергей Павлов, организатор походов и сплавов «ПермьПраздник — Туризм»:

— Гора Колпаки находится прямо на границе Европы и Азии. С одной стороны горы — плато, а с её вершины — резкий обрыв. Обязательно рекомендую встретить в этом месте рассвет, такое не забывается.

Как добраться: Из Перми на автомобиле ехать мимо Чусового и Горнозаводска до посёлка Промысла, от которого начинается тропа на гору.

Меры предосторожности: Как и в любом, особенно горном походе — тёплая одежда, обувь, еда и вода.

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